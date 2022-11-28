جانتس: طموح بن غفير يهدد أمن إسرائيل

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بأن قرار تعيين، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، يشكل تهديدا لأمن إسرائيل.

وحذر جانتس، خلال مؤتمر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، من السماح لرئيس حزب "القوة اليهودية" بن غفير، بتشكيل ميليشيا خاصة به ونشرها في مناطق الضفة الغربية، لما قد يشكله من مخاطر أمنية كبيرة، وتأجيج وتيرة الأوضاع، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح، أن طلب بن غفير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل تبعية شرطة حرس الحدود إلى وزارة الأمن القومي، يشير إلى رغبته في تشكيل ميليشيا خاصه به.

وتم منح بن غفير صلاحيات واسعة، في إطار اتفاق حزب "القوة اليهودية" الذي يترأسه، مع حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.

وبموجب هذه الصلاحيات، سيتمكن بن غفير من السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لقيادة الجيش الإسرائيلي، ويختص عملها في الإشراف على الحواجز العسكرية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة، ومواجهة الاحتجاجات والمظاهرات الفلسطينية.