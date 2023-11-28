القسام: احتكاك ميداني مع قوات الاحتلال بعد خرقها للهدنة شمالي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تعامل مقاتليها في احتكاك ميداني مع قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، بعد خرق قوات الاحتلال للهدنة.



وقال بيان لكتائب القسام، اطلعت عليه «الشروق»، الثلاثاء: «نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق».



وأضاف: «نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكل بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء».



وواصل جيش الاحتلال، الثلاثاء اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأصيب، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة شمالي القطاع.



وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان.



أدّى ذلك إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.



كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.



واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.