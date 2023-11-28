قيادي بحماس: الاحتلال رفض خروج المحتجزين الرجال مقابل الأسرى كبار السن بسجونه

قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، إن حكومة الاحتلال توجهت إلى عقد صفقة تبادل الأسرى في أعقاب فشلها بتحقيق أي إنجازات عسكرية ضد المقاومة وتحرير المحتجزين، لافتا إلى اضطرار الاحتلال لتنفيذ الهدنة جراء ضغوطات الوساطة المصرية والقطرية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى نجاح الجهود المصرية في عبور شاحنات المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى مناطق الشمال.

ورد أسباب تعثر اتفاق الهدنة الثلاثاء إلى تعنت الاحتلال بتعطيل عبور شاحنات المساعدات إلى مناطق الشمال، إضافة إلى تغيير كشوفات الأسيرات والأطفال بسجون الاحتلال، معقبا: «ما حدث أثبت أنه لا يمكن الوثوق بالاحتلال، لولا نص الاتفاق على تدرج إطلاق المحتجزين، والتأكيد على دور مصر وقطر في رعاية التنفيذ؛ لذهبت الأمور إلى اتجاهات غير مرضية».

وأشار إلى اضطرار الاحتلال إلى تمديد الهدنة يومين آخرين بعد الفشل العسكري في تحرير محتجزيه بالقوة لا سيما في ظل الرفض الدولي والعربي بشأن عودة الاحتلال إلى ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني مجددا.

ولفت إلى رفض حكومة الاحتلال إطلاق سراح المحتجزين من الرجال المدنيين لدى المقاومة مقابل كبار السن من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، معقبا: «كان يهمنا الإفراج عن كبار السن كالشخصيات الوطنية مثل مروان البرغوثي، أحمد سعدات».

ونوه إلى اكتفاء الاحتلال بإطلاق سراح الأطفال والسيدات، قائلا: «شاء الاحتلال أم أبى سنصل إلى المرحلة التي تجري بها الإفراج عن كل هذه القامات الوطنية».