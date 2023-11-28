أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، أن منتخب الفراعنة سيخوض مباراة ودية واحدة قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا في يناير بكوت ديفوار.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر "القناة الأولى": "سنلعب مباراة ودية واحدة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا، نحن نسير بشكل جيد منذ أغسطس 2022 ونستغل كل التوقفات الدولية من خلال المعسكرات والمباريات الودية".

وواصل: "خلال الفترة المقبلة من الوارد أن ينضم بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية بعد التنسيق مع المدير الفني روي فيتوريا".

وأشاد حازم إمام بفيتوريا قائلاً: "لديه إنطباع جيد عن منتخب مصر واللاعبين المصريين، ويرى أنهم يتطورون ويستوعبون أفكاره بسرعة".

وأضاف إمام: "فيتوريا تلقى العديد من العروض بأضعاف الراتب الذي يحصل عليه مع منتخب مصر، إلا أنه رفضها جميعًا".

ودافع حازم إمام عن أيمن عبد العزيز المدرب العام للفراعنة قائلاً: "ما أثير عن تسبب أيمن عبد العزيز في أزمة ثلاثي المنتخب (طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور) قبل مواجهة سيراليون غير صحيح تمامًا".

وأكمل: "قرار استبعاد الثلاثي متعلق فقط بالمعسكر الأخير، وعودتهم تخضع لرؤية فيتوريا الفنية في المرحلة المقبلة، لم يتركبوا خطأ أخلاقيًا لذلك استبعادهم ليس نهائيًا".

واستطرد: "نواجه أزمة كبيرة خلال الوقت الحالي، في ظل ارتفاع معدل أعمار حراس المرمى، في 16 ناديًا بالدوري، دائمًا تجد أن سن الحارس تخطى الـ30 عامًا".

وأتم: "جماهير الأهلي أو الزمالك طوال تواجدي في اتحاد الكرة يكون تقييمها لي سلبيًا".