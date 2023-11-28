 بقايا ملابس وذخائر.. فيديو لمقتنيات لجنود إسرائيليين عُثر عليها في أحد منازل غزة - بوابة الشروق
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بقايا ملابس وذخائر.. فيديو لمقتنيات لجنود إسرائيليين عُثر عليها في أحد منازل غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 4:23 م

بثت وسائل إعلام، لقطات مُصوّرة تُظهر بقايا مقتنيات لجنود إسرائيليين بعد معارك مع المقاومة الفلسطينية في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

اللقطات التي بثتها قناة الجزيرة، بيّنت العثور في أحد المنازل في بيت حانون، على معدات عسكرية وطلقات نارية وملابس ممزقة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.


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