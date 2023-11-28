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بثت وسائل إعلام، لقطات مُصوّرة تُظهر بقايا مقتنيات لجنود إسرائيليين بعد معارك مع المقاومة الفلسطينية في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

اللقطات التي بثتها قناة الجزيرة، بيّنت العثور في أحد المنازل في بيت حانون، على معدات عسكرية وطلقات نارية وملابس ممزقة.

صور بقايا مقتنيات لجنود إسرائيليين بعد معارك مع المقـ ـ ـاومة في مدينة بيت حانون شمالي قطاع #غزة

#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/m4wTNeRLbw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.