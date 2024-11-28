البابا فرنسيس يأمل زيارة تركيا في 2025 لإحياء ذكرى مرور 1700 عام على مجمع نيقية

أعرب البابا فرنسيس عن أمله في زيارة تركيا العام المقبل للاحتفال بالذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية، أول مجمع مسكوني للمسيحية، وذلك خلال لقاء عقده اليوم الخميس مع اللجنة اللاهوتية الدولية بالفاتيكان.

وقال البابا لعلماء اللاهوت إن مجمع نيقية كان "علامة فارقة في تاريخ الكنيسة، بل أيضا في تاريخ البشرية ككل".

ومن المقرر أن تأتي زيارة البابا إلى نيقية، الموجود حاليا في مدينة إزنيق على بحيرة جنوب شرقي إسطنبول، خلال "السنة المقدسة" الكبرى للبابا فرنسيس، وهو الاحتفال الذي يُقام مرة كل ربع قرن في الديانة المسيحية.

ومن المرجح أن يستغل البابا فرنسيس هذه المناسبة ــ الذكرى السنوية للمجمع الذي انعقد قبل الانشقاق الكبير في عام 1054، والذي قسم الكنيسة بين الشرق والغرب ــ ليتواصل من جديد مع المسيحيين الأرثوذكس.

ويُعد مجمع نيقية واحدا من المجامع المسكونية السبعة التي تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

وكان الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم، البطريرك برثلماوس الأول، قد قال في سبتمبر، إنه يتوقع أن يزور البابا فرنسيس البلاد للاحتفال بالذكرى السنوية لمجمع نيقية في مايو 2025.