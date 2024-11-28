رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ: حل مشاكل زملائي الطلاب على رأس أولوياتي

أعرب الطالب الهواري منصور عبد السلام محمد، بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، والفائز بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، عن بالغ سعادته بفوزه بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024 - 2025، عن أسرة «طلاب من أجل مصر».

وقال «الهواري»، إن خطته لرئاسة اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2024 - 2025، تتضمن الحفاظ على كيان اتحاد الطلاب، وأيضاً المحافظة على كل حقوق الطلاب دون المساس بها، وتحقيق كل ما يُمكن إنجازه من أجل خدمة الطلاب، مشيراً إلى أنّ حل مشاكل زملائه الطلاب على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأكد «الهواري»، أنّه سيحرص على تنفيذ خطة إدارة الجامعة بالتوسع في الأنشطة الطلابية التي تفيد طلاب جميع الكليات، مع حّث الطلاب على المُشاركة المُجتمعية الفعالة داخل وخارج الجامعة، لافتاً إلى أنّه سيتم بحث كل المشاكل التي تخُص الطلاب، والعمل على حلها، بالتعاون مع إدارة جامعة كفر الشيخ، مع الأخذ بالمُقترحات الفعالة للطلاب، والعمل على سرعة تنفيذها، منوهًا بأنّه سيتم إتاحة فُرص لتنمية مهارات الطالب الجامعي، ومُساعدة الطلاب غير القادرين.

ووجّه «الهواري»، الشكر إلى أعضاء المجلس للعام الجامعي الماضي لجهودهم المبذولة في أداء مهامهم، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وإيصال آراء واقتراحات الطلبة والطالبات إلى إدارة الجامعة، كما قدم الشكر أيضاً إلى زملائه على ثقتهم ودعمهم، وإلى إدارة جامعة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن الطالب الهواري منصور عبد السلام محمد، يدرس بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، وهو من مواليد عام 2002 بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وسبق أنّ شغل منصب أمين اتحاد طلاب مدارس محافظة كفر الشيخ في عام 2018، وعضو مكتب تنفيذي اتحاد طلاب مدارس مصر.

كما حصل على المركز الثالث «جماعي» في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعات مصر، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البشري، وخريج معهد إعداد القادة، وسبق أنّ ترأس شقيقه الدكتور حسن منصور عبد السلام محمد، منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ في عام 2020.