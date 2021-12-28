إسرائيل تستعد لإعدام المزيد من الطيور على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور

تستعد وزارة الزراعة في إسرائيل لإعدام عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي، في ظل تفشي إنفلونزا الطيور في شمال البلاد.

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فإنه منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف نفقت الآلاف من الطيور وتم إعدام مئات الآلاف من الدواجن في المداجن الموبوءة.

ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة شحنة تشمل مئة ألف بيضة بسبب النقص المتوقع على خلفية التفشي.

وتردد أنه يتعين التخلص من عشرات الملايين من البيضات وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة.

وتعهد وزير الزراعة عوديد فورير بتعويض المربين والمنتجين المتضررين.