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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي، أن المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

واقتحمت قوات تابعة للاحتلال مخيمات الدهيشة والأمعري وقلنديا، في بيت لحم والبيرة والقدس؛ ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع سكان هذه المخيمات.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بعد مداهمة منزله في مخيم الأمعري.

وأضافت هذه المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "قلنديا" العسكري، وقت اقتحام قوات لمخيم قلنديا القرب من الحاجز، والواقع شمال القدس المحتلة، خارج الجدار.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت شابا، موضحة أن مواجهات اندلعت في المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان؛ ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص "المطاطي" في قدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من منطقة الكركفة في بيت لحم.