 العاهل الأردني: مستعدون للصراع إذا تغير الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني: مستعدون للصراع إذا تغير الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس

وكالات:
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 8:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 8:33 م

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إنه مستعد للصراع إذا تغير وضع الأماكن المقدسة في القدس المحتلة حيث تستعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لأداء اليمين، غدا الخميس.

وأضاف العاهل الأردني أن هناك "قلقاً" في بلاده بشأن أولئك الموجودين في إسرائيل الذين يحاولون الضغط من أجل تغييرات في وصايته على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل، محذراً من أن لديه "خطوط حمراء".

وقال: "إذا أراد الناس الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تماماً".

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