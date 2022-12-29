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أعداد جريدة الشروق
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مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بالخليل

مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين
مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:00 م

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" شمال محافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة "بيت زعتة" ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب "20 عاما" برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، في مخيم "العروب" شمال الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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