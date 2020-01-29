دورات تدريبية لقضاة محكمة النقض للتعريف بالبورصة وتشريعات سوق المال

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وقع المستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد دورات تدريبية للقضاة للتعريف بالبورصة المصرية والتشريعات المنظمة لهيئة سوق المال.

وأكد المستشار حسام صادق أهمية بروتوكول التعاون بين المحكمة والبورصة في زيادة الوعي بحقيقة واقع ما يدور في سوق المال.

وعلى هامش توقيع البروتوكول افتتح صادق جلسات تداولات البورصة، اليوم الأربعاء.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن البروتوكول يأتي في إطار نشر الوعي بملفات وقضايا سوق المال المختلفة، وتحت رعاية المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.