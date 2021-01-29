أعلنت شركة المقاولون العرب نجاحها في إحياء نافورة النيل الكائنة في قلب النهر الخالد بين الجيزة والقاهرة، وتحديدا بين شارع النيل وشارع كورنيش النيل، بالقرب من مجموعة من أشهر فنادق العاصمة.



وقال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء إن النافورة عادت للحياة بعد زمن طويل من التعطل.





«الشروق» ترصد في 10 نقاط تاريخ النافورة العائدة:



1- أنشأتها شركة يوليوس برجر الألمانية عام 1956 بإشراف حكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. تصميم ألماني بأياد مصرية.



2- أنشأت على هيئة طابقين: الأول قطره 9 أمتار، ويخرج الماء من وسط النافورة بارتفاع مائة متر ويحيط بها 16 كشافاً كهربياً تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر يخرج منه 32 نافورة صغيرة. ومعها 32 كشافاً كهربياً تحت الماء، وفي الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض، على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافاً كهربياً، للتجميل، وتحذير المراكب من الاقتراب من النافورة، وتضغط المياه في النافورة طلمبة ذات محرك قوته 950 حصاناً.



3- ظهرت واستخدمت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "عروس النيل" للبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، كما ظهرت في العديد من الأغاني المصورة وآخرها "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب.



4- تعرضت لأعطال مختلفة ومحاولات عديدة للإصلاح في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط في المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيا.



5- حالت تكلفة إصلاحها العالية دون تكفل الحكم المحلي بتطويرها منفردا.



6- في أبريل 2018 بدأت الحكومة مشروع تطويرها انطلاقا من اجتماع حضره وزير الإنتاج الحربي الراحل محمد العصار ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي ووزيرة السياحة آنذاك رانيا المشاط ومحافظ القاهرة ورئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلي المصري.



7- أعلن العصار أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل النافورة لتعود لسابق عهدها واستعادة مظهرها الجمالي الذي كانت عليه فى الماضي.



8- مشروع التطوير يتضمن تحويلها إلى نافورة راقصة كجزء من عوامل الجذب والتنشيط السياحى والترفيهي للاستفادة من موقعها الحيوي والفريد على المجرى المائي الطبيعى لنهر النيل.

#الشروق| هل تذكرون نافورة النيل بالقاهرة؟ شركة المقاولون العرب تعلن إصلاحها وتطويرها وتنشر صورا لتشغيلها تجريبيا تم النشر بواسطة ‏جريدة الشروق - Shorouk News‏ في الجمعة، ٢٩ يناير ٢٠٢١