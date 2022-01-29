500 أسير فلسطيني إداري يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ29

يواصل نحو 500 أسير فلسطيني إداري، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ29 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت: "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".



ووفقا للوكالة: "عادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم".



وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لجميع إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).



وأكدوا أنهم "لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".