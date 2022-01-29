أعرب الفنان خالد الصاوي، عن سعادته لمشاركته في فيلم «تماسيح النيل»، مشيرًا إلى أن زوجته تعتبر من أهم الداعمين له على المستوى العملي والشخصي.

وتابع خلال لقائه مع فضائية «TEN»، مساء الجمعة، أنه يحب تقديم الأعمال الجديدة والتي لم يشارك بها من قبل، متابعًا: «أحنا شعب ابن نكتة ودايمًا بحب أطور من نفسي في المجال الكوميدي».

واستكمل، أنه يحمل الحب والتقدير للنجوم المشاركين في فيلم «تماسيح النيل»، وهم نجوم مسرح مصر، لافتًا إلى أنه يحب متابعة الأجيال الصاعدة ومشاهدة أعمالهم.

وأضاف، أنه عندما تقابل مع الفنان عادل إمام أخبره بجميع الأعمال التي جسدها، قائلًا: «قالي أنت عملت أدوار كذا وكذا، لقيته متابعني أكتر من أهلي».

فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وويزو، ومحمد جمعة، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج وتوزيع شركة دانا للمنتج راني مسحال