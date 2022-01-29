المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحصل على تجديد شهادة الأيزو

حصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" على تجديد شهادة الأيزو العالمية 9001 /2015، وذلك بعد اجتيازها قواعد الاختبارات العالمية.

شهادة الأيزو تحصل عليها المؤسسات بعد مراجعات مكثفة للتأكد من سلامة المعايير وجودة الأداء.

وأكدت هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تجديد "الأيزو" الثقة في النادو المصري هو شهادة ضمان بكل المقاييس للمعايير التي تطبقها المنظمة من أجل مكافحة المنشطات، وللوصول إلى الهدف الأسمى وهو ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

وأضافت هانم أمير: "ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعمل وفق معايير دولية معتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والعمل وفق نظام تقني وفني وإداري يضمن سلامة جميع الإجراءات، ويجب على جميع الرياضيين والعاملين بالحقل الرياضي معرفة مخاطر المنشطات، ولابد من توخي الحذر الشديد بسبب الضرر الذي تلحقه بالرياضي على مستوى المنافسات الرياضية، وكذلك على مستوى حياته وصحته العامة".

وأشارت إلى أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بدأت حملة لتقديم التوعية المناسبة والتثقيف المطلوب لكل الاتحادات والأندية والرياضيين، من أجل التعريف أكثر بمخاطر المنشطات، وكذلك الحذر من التعامل مع المواد والوسائل المحظورة الموجودة في قائمة المحظورات الجديدة، والتي بدأ تطبيقها بداية من يناير 2022.