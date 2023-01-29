أميرة بدر تتعاقد مع قناة هي المتخصصة في شؤون المرأة

أعلنت قناة "هي" المتخصصة في شؤون المرأة، والمقرر اطلاقها قريبا، عن التعاقد مع الإعلامية أميرة بدر، لتنضم إلى قائمة مقدمي البرامج الذين أعلنت عنهم المحطة وعلى رأسهم الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم.

أميرة بدر، شاركت من قبل في تقديم برامج هارد توك شو وتوك شو، ومنها "أنا والناس"، و"الترابيزة"، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل برنامجها الجديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن قناة "هي"، تهتم بشؤون المرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها، وتعلن إدارة قناة "هي" توقيعها مع عدد من ألمع النجوم والتي سيعلن عنها قريبًا، مؤكدة أن هناك العديد من المفاجآت.

وتستعد قناة هي للانطلاق خلال الأيام المقبلة وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات والتجهيزات من أجل الظهور بشكل يليق بالمشاهد والجمهور المصري والعربي.

وشددت إدارة القناة على حرصها الشديد، لتقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة من كل الجوانب.