يستعد الفنان محمد الشرنوبي لطرح أحدث أعماله الغنائية «ما كفاية»، يوم الأربعاء المقبل، من خلال جميع المنصات الموسيقية، وكشف عن الموعد في فيديو نشره عبر حسابه على موقع «انستجرام»، معلقا: «استنوا أغنية ما كفاية يوم الأربعاء على كل المنصات».

وكان طرح الفنان محمد الشرنوبي، البرومو الدعائي لأغنية «ما كفاية»، وذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

وطرح محمد الشرنوبي مؤخرا، أغنية «كان نفسي»، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع ماهر الملاح، وكان سبقها أغنية «ايه اللذاذة دي»، والتي طرحها في أغسطس 2021، من ألحانه، وكلمات محمد يسري، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، فيما كان أخر ألبوماته «زي الفصول الأربعة»، والذي طرح في عام 2019، وضم 10 أغنيات.