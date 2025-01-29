وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

تشمل التيسيرات: الإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يسحبها الجهاز المختص.

ولفت إلى تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة كافة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي الملغاة والمسحوبة وأصبحت في حوزة الجهاز، كما لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.