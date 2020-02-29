النرويج تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 6 حالات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت النرويج ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 6 حالات بعد تشخيص إصابة موظف في مستشفى العيون التابع لجامعة أوسلو بالفيروس، يوم الجمعة.

وأفاد المستشفى بأن الموظف المريض زار مؤخرا شمال إيطاليا وعاد إلى العمل يومي الاثنين والثلاثاء، موضحا أنه ظهر عليه أعراض بسيطة وتم عزله في منزله.

وقال مدير المستشفى بيورن اتلي بيورنبيث لشبكة "ان ار كيه" النرويجية إن جهودا تبذل حاليا لتعقب المرضى والأشخاص الآخرين الذين اتصل بهم المريض، مشيرا إلى أن العدد "للأسف" يتجاوز 100 شخص.

وأضاف أن المستشفى يعتقد أن الموظف أصيب بالفيروس أثناء وجوده في إيطاليا.