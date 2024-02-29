 انكماش الاقتصادي الفنلندي خلال النصف الثاني من العام الماضي - بوابة الشروق
الخميس 29 فبراير 2024 11:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انكماش الاقتصادي الفنلندي خلال النصف الثاني من العام الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:53 ص

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الخميس، أن اقتصاد فنلندا وقع في دائرة الانكماش بصورة أكبر مما أشارت إليه توقعات سابقة، وذلك عقب أن عاد اقتصاد فنلندا إلى الانكماش خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الفنلندي، القول إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي عندما انخفض بنسبة 1.1%.

وجاءت نسبة الانكماش أكبر من التوقعات السابقة بتراجع الاقتصاد بنسبة 0.4%.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء أن الاقتصاد انكمش بنسبة 1% خلال عام 2023، حيث أضر ارتفاع معدلات الفائدة بالنشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الطلب الضعيف على الصادرات.
 
ويشار إلى أنه من غير المتوقع تحسن الاقتصاد سريعا، وفقا للتوقعات، حيث يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد خلال عام 2024.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك