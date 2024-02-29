انكماش الاقتصادي الفنلندي خلال النصف الثاني من العام الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الخميس، أن اقتصاد فنلندا وقع في دائرة الانكماش بصورة أكبر مما أشارت إليه توقعات سابقة، وذلك عقب أن عاد اقتصاد فنلندا إلى الانكماش خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الفنلندي، القول إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي عندما انخفض بنسبة 1.1%.

وجاءت نسبة الانكماش أكبر من التوقعات السابقة بتراجع الاقتصاد بنسبة 0.4%.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء أن الاقتصاد انكمش بنسبة 1% خلال عام 2023، حيث أضر ارتفاع معدلات الفائدة بالنشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الطلب الضعيف على الصادرات.



ويشار إلى أنه من غير المتوقع تحسن الاقتصاد سريعا، وفقا للتوقعات، حيث يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد خلال عام 2024.