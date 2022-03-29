قالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن هجومين منفصلين، على الأقل، بالرصاص وقعا في منطقتي بني براك ورمات جان في "تل أبيب".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن خمسة إسرائيليين على الأقل قتلوا في الهجومين.

وتصاعدت حدة التوتر في أعقاب هجومين خلال الأيام القليلة الماضية، أحدهما في بئر السبع والآخر في الخضيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مُسلحًا كان يقود دراجة نارية لكن لم يتضح ما إذا كان آخرون متورطين. وأضافت أنه يجري البحث عن سائق الدراجة النارية الذي يشتبه أنه نفذ العملية..وحثت الشرطة الاسرائيليين على تجنب المنطقة.