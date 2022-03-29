داليا فؤاد: لن أترك المشاهد في برنامج «ضرب نار» قبل حصوله على معلومة جديدة

عبرت المذيعة داليا فؤاد، عن سعادتها بتجربة برنامجها «ضرب نار» المقرر عرضه في رمضان على شاشة قناة «القاهرة والناس»، قائلة: «غيرت جلدي من الظهور على مواقع التواصل إلى التلفزيون، وأشعر بأن عليّ مسئولية وبالتالي أبذل مجهودًا لإنجاح التجربة».

وأضافت المذيعة داليا فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أنها تتمنى أن يحبها المشاهدون في تجربة التلفزيون مثل مواقع التواصل، مؤكدة أنها لا تغضب إطلاقا من الاختلاف معها.

وعن فكرة برنامجها ردت قائلة: «هنقدم أفكارنا بشكل يناسب التلفزيون وشهر رمضان، وهيكون في ضيوف وهنتكلم بصراحة وجراءة، ومش هسيب أي مشاهد غير لما يلاقي حاجة حاببها ويعرف أكثر عن الفنان ويقدم حاجة متنوعة، واختار الضيوف على أساس أنهم يبقوا طبيعيين ويكون بشر وتظهر شخصية الضيوف بصورة واحدة خلف وأمام الكاميرا، وأهم حاجة يكون في صراحة».