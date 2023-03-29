اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لنابلس

أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بمدينة نابلس أحمد جبريل، اليوم الأربعاء، إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص والشظايا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة بشمال الضفة الغربية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنا أصيب برصاص حي في القدم، وأصيب آخر بشظايا في الظهر خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال شرقي مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل، واعتقلت مواطنا، بعد أن طالبوه بتسليم ابنه، كما اعتقلت مواطنا آخر من شرق المدينة، بعد مداهمة وتفتيش منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت جنوبي نابلس، واعتقلت مواطنا، بد مداهمة منزله وتفتيشه.