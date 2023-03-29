بن غفير: إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي

قال وزير الأمن القومي الاسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتفهم أن إسرائيل دولة مستقلة، وأنها "ليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي"، وذلك ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الإصلاحات القضائية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، اتهم وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، الولايات المتحدة بـ "الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة" بشأن قانون الإصلاح القضائي، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء.

وقال زوهار: " ينفطر قلبي عندما أرى حجم الضرر الذي لحق بإسرائيل من جراء كل الأخبار الكاذبة التي انتشرت فيما يتعلق بإصلاحنا القانوني المبرر".

وقال الرئيس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تتم دعوته إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب، وحثه على التخلي عن خطة الإصلاح القضائي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بايدن سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال للصحفيين: "ليس على المدى القريب".

وانتقد بايدن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أوقفها نتنياهو بعد أن أثارت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال بايدن للصحفيين بشأن صحة الديمقراطية في إسرائيل: "مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، أنا قلق للغاية. وأنا قلق من أنهم يفهمون هذا بشكل صحيح. لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق".

وقال الرئيس الأمريكي إنه يأمل أن يتخلى نتنياهو عن خطط التعديلات القضائية.

ورد نتنياهو على تويتر بأنه يقدر دعم بايدن، لكن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناء على ضغوط من الخارج، بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".