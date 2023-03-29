بايدن: نتنياهو لن يزور واشنطن في المستقبل القريب

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استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة واشنطن قريبا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين الثلاثاء: "ليس على المدى القريب".

وانتقد بايدن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أوقفها نتنياهو بعد أن أثارت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال بايدن للصحفيين عندما سئل عن صحة الديمقراطية في إسرائيل: "مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، أنا قلق للغاية. وأنا قلق من أنهم يفهمون هذا بشكل صحيح. لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق".

وقال الرئيس الأمريكي إنه يأمل أن يتخلى نتنياهو عن خطط التعديلات القضائية.

ورد نتنياهو على تويتر بأنه يقدر دعم بايدن، لكن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناء على ضغوط من الخارج، بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدز الثلاثاء إن البيت الأبيض سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت ما خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف نايدز لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "من الواضح أنه سيأتي. أفترض بعد عيد الفصح". وينتهي عيد الفصح في 13 نيسان/أبريل.

وتابع نايدز: "ليس هناك شك في أن رئيس الوزراء سيأتي ويلتقي الرئيس بايدن".