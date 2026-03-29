قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري ومدير المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد في الحرب أصبح «غير طبيعي»، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من العاصمة الإيرانية طهران قُطعت عنها الكهرباء بالتزامن مع بدء عمليات استهداف منشآت الطاقة.

وأوضح خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية»، أن هذا التصعيد يمثل «خطا أحمر»، محذرا من أن انزلاق الأوضاع عند هذه النقطة يعني أن «لا عودة» إلى المفاوضات.

وأضاف أن الجانب الإيراني لن يقدم على فتح مضيق هرمز إلا بعد إعادة إصلاح ما دمرته الولايات المتحدة داخل إيران، مؤكدا أن هذا يعني عدم فتحه خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن استهداف إسرائيل مستودعات النفط في محطة «بوشهر» النووية، معتبرا أن ما يحدث مجرد «مقدمات» لما هو آت.

ولفت إلى إصرار الطرفين على رفع سقف المطالب، مشددا أنه لا بد من استخدام القواعد العسكرية الموجودة في الخليج العربي، في حال اندلاع حرب برية شاملة.

وأكد أن احتلال جزيرة «خرج» «لا عائد منه»، مشددا أنه «في حال أقدمت أمريكا على تنفيذ عملية إنزال، فستكون قواتها تحت نيران جميع الأسلحة الإيرانية» نظرا لصغر مساحة الجزيرة التي لا تتجاوز 8 كيلومترات.

وتساءل إذا كان الرئيس ترامب سيضحي بـ 4000 جندي في جزيرة مكونة من آبار نفط، قائلا: «لو حدث ذلك، إيران ستحرق الجزيرة بمن فيها».

وأكد أن «الحرب البرية قادمة» في كل الأحوال، موضحا أن القوات الموجودة حاليا، دورها «تمهيد الطريق» فقط لحين وصول القوة الرئيسية على مراحل خلال عدة أيام.

ونوه إلى أن إيران لا تولي اهتماما لجهود التفاوض وتلجأ للضغط على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى عدم ثقتها في الجانب الأمريكي، خاصة أن البرنامج النووي الإيراني لن يتم إنهاؤه عبر طاولات التفاوض.