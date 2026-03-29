الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري السلة

حقق فريق السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 81-75، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، في المواجهة الثالثة ضمن سلسلة منافسات نصف نهائي دوري الرجال لكرة السلة، والتي تقام بنظام Best of 5.

تفوق الأهلي منذ بداية المباراة وحسم الفترة الأولى 25 نقطة وبنتيجة 31-6، فيما قلص فريق المصرية للاتصالات الفارق في الفترة الثانية لتنتهي لصالح الأهلي نقطة بنتيجة 50-37.

وحسم الأهلي الفترة الثالثة بنتيجة 67-53، قبل أن يواصل تقدمه ويحسم الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 81-75.

وبفوزه في مباراة اليوم، يتقدم الأهلي في سلسلة المباريات بنتيجة 2-1، ويحتاج لمباراة واحدة فقط من أجل التأهل للنهائي، وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86، وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

ويلتقي الفريقان مجددا على صالة العاصمة الإدارية غدا الإثنين في رابع مباريات السلسلة.