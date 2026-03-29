فنلندا تحقق في واقعة دخول طائرتين مسيرتين لمجالها الجوي

تحقق قوات الدفاع الفنلندية بشأن سبب دخول طائرتين مسيرتين لمجالها الجوي قبل تحطمهما في جنوب شرق البلاد صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الدفاع، قالت إن القوات الجوية أجرت عمليات تعريف بطائرة اف/ايه-18 هورنت عقب أن رصدت أجساما صغيرة وبطيئة الحركة تحلق على ارتفاع منخفض.

وقال وزير الدفاع انتي هاكانين، إن طائرة مسيرة تحطمت شمال كوفولا وأخرى سقطت شرق المدينة.

وأضاف "تحركت السلطات الأمنية على الفور. ويتواصل التحقيق بشأن هذه الأحداث، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بمجرد التأكد من المعلومات".