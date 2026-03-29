كمبوديا تحدد أسعارا جديدة للوقود اعتبارا من اليوم

أصدرت وزارة التجارة الكمبودية إشعارا بشأن الأسعار الجديدة لبيع الوقود بالتجزئة في البلاد، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، اليوم الأحد، بأن سعر لتر البنزين العادي (بنزين 92) يبلغ 5000 ريال كمبودي، فيما بلغ سعر لتر الديزل (ديزل 10 جزء في المليون) 7200 ريال.

وتواصل الحكومة دعمها للوقود بواقع 6.5 سنتات للتر الواحد، بالإضافة إلى سنت واحد للتر، من أجل المساعدة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، كما خفضت العديد من الضرائب والرسوم إلى الصفر أو بنسب مخفضة، من أجل الحفاظ على أسعار منخفضة للمواطنين.

وتسري هذه الأسعار اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.