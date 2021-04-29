 الخارجية الأمريكية: ليندركينج يزور السعودية وعمان لإجراء محادثات حول الأزمة اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: ليندركينج يزور السعودية وعمان لإجراء محادثات حول الأزمة اليمنية

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:01 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيزور السعودية وعمان اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين بشأن جهود إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن "مباحثات ليندركينج ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية في أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية".

وأضافت أن ليندركينج، سيركز أيضا على التوافق الدولي لوقف هجوم الحوثيين على مأرب والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني.

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