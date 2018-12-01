وزير الخارجية الفلسطيني يدعو نظيره الإيرلندي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، لمواصلة جهوده والضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قدم المالكي لنظيره الأيرلندي، خلال اتصال هاتفي، شرحا حول أهمية عقد الانتخابات للقيادة والشعب الفلسطيني، كذلك أهمية عقدها في القدس الشرقية أسوة ببقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع: "الاختبار الماثل أمامنا هي مكانة القدس القانونية، التي لا يساوم عليها أحد، ضمن القانون الدولي كجزء من الأرض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين"، مؤكدا أن قرار عقد الانتخابات، هو قرار فلسطيني لا رجعة فيه، ومنسجم مع الاجماع الفلسطيني حول أهمية عقدها وضرورتها في هذه المرة، لكن بشرط حدوثها في القدس الشرقية.