إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران مع استعراض لصاروخين باليستيين

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي لدعم الشعب الفلسطيني "المظلوم والصامد" في مختلف المدن الإيرانية في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، بحسب ما ماأوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وانتشرت العديد من المجموعات الشعبية منذ الليلة الماضية، إلى جانب المؤسسات الثورية والمنظمات غير الحكومية، على طول طرق المسيرة لتنفيذ برامج ثقافية مختلفة.

وتزامنا مع المسيرات، شهدت العاصمة الايرانية طهران، استعراضا لصاروخين باليستيين هما "زلزال" و"كاسر خيبر".

وردد مئات الآلاف من المشاركين في المسيرات في العاصمة طهران شعارات ضد إسرائيل ، وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

ولاتعترف إيران بإسرائيل وتعتبر حكومتها عدوا لدودا وسبب كل المشاكل في المنطقة،وهددت بمحوها من الوجود.

وبحسب وكالة أنباء فارس ،أطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الراحل، الإمام أية الله روح الله الخميني، على يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان ، "يوم القدس"، كما تحيي العديد من دول العالم يوم "القدس العالمي" السنوي الذي يعارض "احتلال" إسرائيل للقدس.



