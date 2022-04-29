عرضت فضائية «euronews عربي»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يرصد لقطات لآلاف الإيرانيين يشاركون في مسيرات «يوم القدس».

وشارك آلاف الإيرانيين، الجمعة، في المسيرات السنوية الداعمة للفلسطينيين الذين أصيب العشرات منهم في صدامات جديدة وقعت صباحًا مع القوات الإسرائيلية في الحرم القدسي.

وتحيي ايران سنويا في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان «يوم القدس» الذي دعا اليه مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني عام 1979.

وهتف متظاهرون في أنحاء إيران ورفعوا الأعلام الوطنية «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «القدس لنا» و«يوم القدس هو يوم الإسلام»، بحسب وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية «إيريب».

