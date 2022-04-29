اندلاع مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

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اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى.
وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المرابطين في المسجد الأقصى بقنابل الصوت والغاز.