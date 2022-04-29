 اندلاع مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
الجمعة 29 أبريل 2022 5:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

اندلاع مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

رويترز
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 4:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 5:00 ص

اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المرابطين في المسجد الأقصى بقنابل الصوت والغاز.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك