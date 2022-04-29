 الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 1:35 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 1:35 م

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة، والأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.
وفي سياق متصل، فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع، وتجاه الصيادين.

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