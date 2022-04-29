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أمرت السلطات الأمنية في مطار "بن جوريون" في تل أبيب بإخلاء المطار اليوم الجمعة، بعد أن قدمت أسرة للمسؤولين قنبلة غير منفجرة، عثرت عليها، أثناء سيرها في هضبة الجولان.

وذكر متحدث باسم المطار أن راكبا أصيب خلال حالة الذعر التي أعقبت ذلك، فيما أعربت السلطات عن قلقها.

وكان أحد أطفال الأسرة الأمريكية قد عثر على القنبلة وأخذها معه كتذكار إلى المنزل .

وأضافت السلطات "بعد استبعاد وقوع حادث أمني، تم التوقف عن إخلاء المطار".

وأظهر مقطع فيديو الركاب في الصالة الرئيسية بالمطار وهو يجرون ومعهم أمتعتهم أو يختبئون وراءها.

وذكرت سلطات المطار أنه تم السماح للأسرة بأن تستقل طائرتها، بعد أن تم استجوابها.