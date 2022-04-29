نصرالله: مسار التيئيس والنسيان لمسألة فلسطين والقدس سقطت بسبب المقاومة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن "مسار التيئيس والنسيان لمسالة فلسطين والقدس سقطت بسبب المقاومة".

وأوضح نصر الله خلال مهرجان "القدس هي المحور" بمناسبة يوم القدس العالمي "من خلال إحياءات اليوم والأحداث خلال هذا العام والأعوام السابقة نؤكد أن الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني أرضه والعرب والمسلمون تلك الارض المباركة السليبة والمقدسات قد سقط".

وأشار إلى أن "العدو عمل على مسار التيئيس منذ عام 1948 من خلال المجازر الصهيونية بحق شعوب المنطقة".

واعتبر أن المقاومة العسكرية تأتي في مقدمة الأسباب "التي منعت النسيان ومنعت اليأس وأسقطت الانهاك، سواء في إطار المقاومة او في اطار حروب حصلت".

ولفت إلى أنَّ "مسار الانهاك يحصل في أكثر من بلد في منطقتنا لكنه لم يحقق هدفه رغم الحصار والعقوبات والحروب المفروضة وجماعات الارهاب".

وقال نصر الله إن" ما قاله السيد الخامنئي اليوم يؤكد الالتزام الجاد والقطعي بدعم فلسطين وحركات المقاومة في المنطقة، لافتًا إلى أنَّ الصمود هو الذي يبقي البيئة الحاضنة لاستمرار المقاومة لتحرير القدس".

وأضاف "يأتي يوم القدس ونحن في موقع استراتيجي متقدم جدا، حيث تطورت مسارات من جهتنا يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها ونحن في المقابل يجب ان نعمل على تثبيتها".

وأعلن نصر الله أن "تحرير فلسطين قد لا يحتاج إلى جيوش عظيمة فهي تحتاج إلى المجاهدين الفلسطينيين الذين يسلبون الاسرائيليين أمنهم وعلى مدى سنوات يجمعون حقائبهم ويرحلون".

وكشف نصر الله أنَّه "خلال الاسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات كانت تشكيلات حزب الله الجهادية تقوم بمناورات صامتة"، متوعدًا إسرائيل أنَّ "أيّ خطأ ستقدم عليه سيكون الرد عليه سريعا ومباشرة ولن يسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد في الزمان المناسب والمكان المناسب".

وقال إن "الانتخابات في لبنان لن تشغلنا من الرد على أي عدوان اسرائيلي".

من جهة أخرى، شدَّد نصرالله على أن "موقف إيران الميداني والعسكري يتطور إلى حد أنها قد تقدم في حال استمرار العدوان على الوجودات الايرانية في المنطقة على ضرب اسرائيل مباشرة".