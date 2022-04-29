إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

أصيب عشرات المعتكفين والمصلين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.

وافادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت، بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الاحمر في الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

وأضافت أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد.

وأكدت الجمعية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الاقصى في بداية المواجهات، واصيب أحد أفرادها برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ بداية شهر رمضان لاسيما إثر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس والضفة الغربية.