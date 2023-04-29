وصول سفينة صينية قادمة من السودان إلى ميناء جدة

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وصلت صباح اليوم السبت، سفينة صينية تحمل على متنها 272 مواطنا صينيا و223 مواطنا من الجنسية الباكستانية قادمة من السودان إلى ميناء جدة.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة، توفر المملكة السعودية كافة الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الصديقة القادمة من السودان.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء جدة اليوم أيضا السفينة الهندية التي تقل على متنها نحو 300 مواطن هندي.

وكانت قد وصلت أول أمس الخميس، سفينة حربية صينية إلى ميناء جدة قادمة من السودان تحمل على متنها 326 شخصا من الرعايا العالقين بالسودان.