عبر المطرب محمد منير الملقب بـ«الكينج»، عن سعادته بإحيائه حفلا فنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء، بجانب نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب هناك.

وفي مقابلة مع قناة الحياة، وجه منير رسالة قائلا: «يا رب دايما مصر بخير.. وطن واحد.. ودولة آمنة ومستقرة».

وأحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وبالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء، وأيضا بعد نجاح الدولة في دحر الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها في أرض الفيروز.

وخلال الحفل، قدم منير باقة من أفضل أغنياته، كما حرص على توجيه كلمة من على المسرح، فقال: «أنا سعيد بيكم جدا.. إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك في ده، بس قدرنا في سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية».

وأضاف: «في سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير وفي أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة في حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد».