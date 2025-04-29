رفضت وفاء إدوارد، مديرة مدرسة الكرمة الخاصة بمحافظة البحيرة، الإدلاء بأي تصريحات تفصيلية بشأن قضية الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بالمدرسة.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين: «أحترم قرار وزارة التربية والتعليم بعدم الإدلاء بأي تصريحات باعتباري موظفة تابعة للوزارة، وأرفض التعليق».

وردت على سؤال من الإعلامية الحديدي، بشأن ما إذا كانت متهمة في القضية، قائلة: «وإيه يعني أهلا بالاتهامات.. معنديش أي مشكلة.. القضاء هيقول كلمته».

وكشفت أن النيابة العامة استمعت لأقوالها مرات عديدة في إطار التحقيقات الجارية، متابعة: «النيابة استمعت لأقوالي مرتين وثلاثة وأربعة، أنا استُدعيت للنيابة عدة مرات، وتم تبرئتي مرتين، الموضوع واضح وليس خفيا على الناس»، منوهة أن جميع الأطراف المعنية بالقضية تم الاستماع إلى أقوالهم.

وفيما يتعلق بوضع المراقب المالي المتهم في القضية وعلاقته بالمدرسة، أضافت: «القانون سيقول كلمته، وهو لا يعمل أساسا في المدرسة وليس على قوة المدرسة، هو مراقب مالي من المطرانية على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة، ويقوم بفحص الأمور المالية الخاصة بالمدرسة التي تتبع ماليا مطرانية البحيرة».

الواقعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي - دون بيان رسمي من الجهات المختصة- تتعلق بطفل يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض لاعتداء وتحرش جنسي من أحد المسنين داخل المدرسة، حيث اكتشفت والدته الأمر وأبلغت الأجهزة الأمنية، ومن المقرر أن تُنظر القضية 30 أبريل المقبل.