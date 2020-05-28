 ميدو يحتفل على طريقته الخاصة بعودة الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ميدو يحتفل على طريقته الخاصة بعودة الدوري الإنجليزي

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 12:37 ص

احتفل أحمد حسام ميدو نجم توتنهام الإنجليزي السابق، بعودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى للاستئناف.

وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، عودة البريميرليج بداية من 17 يونيو المقبل، وفق شروط وضوابط محددة، وخلف أبواب مغلقة.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" صورة له أثناء احتفاله بأحد أهدافه مع توتنهام وكتب:"الدوري الإنجليزي عاد".

وستقام أولى المباريات بعد استئناف المسابقة في 17 يونيو، بين كل من أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي ضد أرسنال، وهما مؤجلتان بسبب نهائي كأس كاراباو الذي أقيم مطلع مارس الماضي، وبعد ذلك تقام جولة كاملة بين كل الفرق بدء من يوم الجمعة 19 يونيو.

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The @premierleague is back!! 💪🏽💪🏽💪🏽

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