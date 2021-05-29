مصادر: الشركة القطرية تتلقى عروضا من 5 شركات مقاولات واستئناف العمل بمنطقة الفيلات على مساحة 54 فدانا

اقتربت شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى المالك والمطور لمشروع سيتى جيت من توقيع عقود مقاولة بقيمة 1.5 مليار جنيه مع شركتى مقاولات محلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة المملوكة للديار القطرية، فى مراحل متقدمة لتوقيع عقود مقاولة بقيمة 1.5 مليار جنيه لاقامة عدد من الفيلات على مساحة 54 فدانا ضمن مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، وهى المرحلة التى توقف العمل بها منذ عام 2016.

أضافت المصادر أنه جار حاليا التفاوض على عروض التسعير التى تلقتها الشركة من شركات المقاولات والتى تتعلق باستكمال المرحلة الأولى من مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة.

وتلقت الشركة القطرية حوالى 5 عروض من شركات مقاولات للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع سيتى جيت البالغ اجمالى مساحته 8.5 مليون متر مربع.

وكشفت «الشروق» فى وقت سابق عن مخاطبة شركة بوابة الشرق المالك والمطور لمشروع سيتى جيت لعدد من شركات مقاولات محلية للمشاركة فى تنفيذ المشروع.

ووقعت بوابة الشرق عقود مقاولة قبل 5 سنوات مع شركتى الإنشاءات العربية (ACC )، والشركة «الهندسية للإنشاء والتعمير» ــ إحدى شركات مجموعة «درة جروب»، لتنفيذ اعمال المقاولة للمرحلة الأولى من المشروع لتنفيذ اكثر من 700 فيلا باستتثمارات حوالى مليار جنيه.

وفى تصريحات سابقة له قال حمد بن طلال مدير ادارة التطوير والمشرروعات فى شركة الديار القطرية (مصر والسودان وارتيريا) ان استثمارات الديار القطرية فى مشروع سيتى جيت تبلغ حتى الآن نحو 1.7 مليار دولار والمتوقع ان تبلغ اجمالى استثمارات المشروع نحو 8 مليارات دولار مع الانتهاء من تنفيذه، مشير إلى أن المشروع يعد أكبر استثمارات الشركة فى السوق المصرية.

ويقع «سيتى جيت» على مساحة 8.5 مليون متر مربع فى شرق القاهرة وتتطوره شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى المملوكة لشركة الديار القطرية. كانت هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تعديل هيكل مساهمين شركة بروة مصر العقارية وتغيير الاسم إلى بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى المطور لمشروع سيتى جيت كما وافقت على استئناف العمل بالمشروع المتوقف منذ عام 2016 بسبب النزاع بين الهيئة والشركة، والذى انتهى بصدور حكم قضائى لصالح شركة بوابة الشرق بعدم سداد رسوم بقيمة 1.379 مليار جنيه نظير تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة والمطورة لمشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، وذلك على الرغم من الطعن المقدم من الهيئة لدى المحكمة الادارية العليا.