مدحت العدل: تدخل الشركة المتحدة في الإعلام كان لضبط الأمر مصحوبا برؤية وطنية

- المؤتمر كان مليئًا بالحب والوطنية من الحضور.. والمشهد الإعلامي بعد 2011 اتسم بالفوضى والعشوائية

أعرب السيناريست الدكتور مدحت العدل، عن سعادته بمؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدًا بالشفافية في طرح الأرقام التي أعلنت عنها الشركة المتحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن المشهد الإعلامي بعد عام 2011 اتسم بالفوضى والعشوائية، واصفًا تلك الفترة أنها «حالة عبث إعلامي»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن تدخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لضبط الأمور مصحوبًا برؤية وطنية، موضحًا أن لا توجد تجربة تخلو من الأخطاء.

وذكر أن المؤتمر كان مليئًا بالحب والوطنية من الحضور، معربًا عن سعادته بالطرح الذي تم بإنشاء قناة إقليمية تبث في العام العربي كله، خاصة وأنها كانت جزءً من أحلامه.

وأوضح أن إتاحة المجال لدخول شركات إنتاج جديدة سيسمح بالعمل في أجواء أكثر تنافسية، والتي تخلق القيمة والجودة، مشيرًا إلى طرح الشركة المتحدة في البورصة والتي ستسمح للمواطن أن يكون شريكًا في إعلامه.

وأعرب عن تفاؤله بوجود خبرات اقتصادية وإعلامية في الشركة المتحدة خلال الفترة المقبلة، ذاكرًا أن ما يحدث حاليًا في الإعلام والدرما المستفيد الأول منه المتلقي والعاملين في المجال الإعلامي.

وأشار إلى طرح الشركة خلال مؤتمر اليوم لمشروع التأمين على جميع العاملين في المجال الإعلامي، مؤكدًا استفادة مصر مما سيحدث خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للتأثير الكبير للقوة الناعمة.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر المنعقد تحت شعار «5 سنوات من التطوير» عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

وسيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).

