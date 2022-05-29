علق فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على فوزه فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 14 في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد، في باريس، مشيدا بأداء لاعبيه وموضحا موقفه من فشل التعاقد مع مبابي.

وقال بيريز، في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب المباراة: «حققنا لقب دوري الأبطال بجدارة، أنا سعيد مثل كل المشجعين هنا، وربما لا يظهر ذلك كثيرا، هذا العام قدمنا موسم جيد بشكل عام والمنافسة كانت جيدة».

وأَضاف: «كنا محظوظين، لأننا لعبنا مع كل الفرق الصعبة، وتغلبنا عليها واحدة تلو الأخرى، هؤلاء اللاعبون مصابون بالعدوى من الجماهير وشاهدنا بعض المباريات التي لن ننساها بسهولة، يقولون إن هناك حماسة في البرنابيو لأن الجماهير تؤمن بهؤلاء اللاعبين، لن ننسى هؤلاء اللاعبين بسهولة».

وعن تألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، واصل بيريز حديثه قائلا: «قدم موسماً مذهلاً، إنه أفضل حارس مرمى في العالم ولهذا السبب تعاقدنا معه، إنه مدريدي للغاية».

وحول إمكانية فوز كورتوا بالكرة الذهبية، أجاب: «أعتقد أنه سيكون أفضل لاعب بالتأكيد، أعتقد أن لدينا لاعبين جيدين للغاية، كريم وفينيسويس ورودريجو، الدفاع جيد جدًا، الجدارة للجميع».

وشدد: «أنشيلوتي على حق عندما قال إن الفارق بين ريال مدريد والآخرين هو أن لاعبي الملكي هم مدريديستا، أتذكر كيف كان قدامى المحاربين في المباراة ضد مانشستر سيتي خارج الملعب بالفعل وهم يشجعون الشباب، مدريد هي طريقة لفهم الحياة، بقيمها، مع خيبات الأمل في بعض الأحيان، هذا نادي ملك لأعضائه».

واستكمل: «رأيت في ذلك اليوم كيف كان قدامى المحاربين ضد السيتي في الخارج وهتفوا للشباب الذين كانوا في الداخل».

وأشاد بيريز، بـ أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، قائلا: «لديه شيء ما لأنه فاز بأربعة ألقاب دوري أبطال، إنه قائد جيد لأنه يعرف علم النفس جيدًا، يقول إنه يعتقد أن الفارق بين لاعبينا والبقية هو أنهم بالإضافة إلى كونهم جيدين، فهم مدريديون للغاية».