السفارة الروسية بواشنطن: الإعلام الأمريكي ينظم حملة لتشويه صورة الجيش الروسي

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن الإعلام الأمريكي يشن حملة لتشويه صورة القوات الروسية، حيث يتهم موسكو بالتحريض على الإبادة الجماعية في أوكرانيا .

وقالت السفارة الروسية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لقد أولينا اهتماما لتقرير المنظمة غير الحكومية New Lines Institute for Strategy and Policy والذي تم تداوله في وسائل الإعلام الأمريكية، حيث تتهم فيه روسيا بالتحريض على الإبادة الجماعية في أوكرانيا، وتشكل التلميحات الممنهجة المعادية للروس جزءا من حملة شنها الغرب لتشويه صورة القوات المسلحة الروسية ".

وأوضح البيان أن الأمور على الأرض هي عكس ذلك تماما، حيث يتم تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، وتم إرسال مئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان ، مشددا على أن الجانب الروسي يضمن أمن الممرات الإنسانية".

وأضاف أن " قوات البحرية الروسية أزالت خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، ولا يزال تنفيذ إجراءات ترميم البنية التحتية للميناء مستمرا، وعملت على تشغيل ممرين بحريين إنسانيين .. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرق إزالة الألغام الروسية طهرت أكثر من 190 هكتارا من أراضي دونيتسك ولوجانسك من الألغام".

وأكد على ضرورة التفات الجمهور الأمريكي إلى الحقائق، والانتباه إلى الأفعال الإجرامية للمسلحين الأوكرانيين الذين يختبئون وراء احتياجات الدفاع ويسلبون الأموال والسيارات من المدنيين ويفتحون النيران على اللاجئين ويرهبون ويعذبون من يخالف أيديولوجيتم .