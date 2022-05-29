علق تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14، مساء السبت، بعد التغلب في المباراة النهائية على ليفربول بهدف دون رد.

وتصدى كورتوا في المباراة للعديد من التسديدات الخطيرة من لاعبي ليفربول وخاصة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، حيث شهد اللقاء 23 تسديدة من لاعبي ليفربول على مرمى الريال، مقابل ثلاث تسديدات فقط للاعبي الريال على مرمى ليفربول.

وقال كورتوا في تصريحاته عقب المباراة والتي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: «اليوم أظهرنا مرة أخرى أن مدريد هو ملك أوروبا».

وأضاف: «لقد شعرت بحالة جيدة للغاية طوال العام، لقد لعبت مباراة جيدة، لقد قمت بعمل رائع وتغلبت على ماني وصلاح».

وشدد: «اليوم لا أحد يستطيع أن يسلبني رغبتي في الفوز بدوري الأبطال، خاصة فرص محمد صلاح لا أصدق ذلك، لأكون صادقًا».