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أعداد جريدة الشروق
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السلطة الفلسطينية تحذر من خطط إسرائيل التخلص من النفايات في أراض فلسطينية

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 12:05 ص

حذرت سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطط إسرائيل التخلص من النفايات في أراض فلسطينية بموجب مقترح وزاري.

وقال بيان صادر عن سلطة جودة البيئة إنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في المحافل والمحاكم الدولية بهدف "التصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى إقامة 33 موقعا للتخلص من النفايات في أراض دولة فلسطين".

وذكر البيان أن الخطط المذكورة تم بلورتها بمقترح قدمته وزارتا المالية والبيئة في الحكومة الإسرائيلية بغرض التخلص من النفايات وحرقها في أراض فلسطينية.

واعتبر أن المقترح المذكور "يأتي في سياق سياسة حكومة الاحتلال ومخططاتها لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية، والسعي إلى تحويلها لمكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة الإسرائيلية".

وأكد أن مثل هذه الخطط "خطيرة وتهدد حياة المواطنين الفلسطينيين وتدمر البيئة الطبيعية"، داعيا المؤسسات الدولية إلى "القيام بواجباتها للتصدي لتلك المخططات، ومنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها التدميرية".

وختم البيان بأن ممارسات إسرائيل "تشكل خرقا واضحا لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف، إضافة إلى المخالفة القانونية الجسيمة لأحكام الاتفاقيات الدولية البيئية".


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