محكمة تونسية: السجن 8 سنوات عنصرين من الجناح الإعلامي لداعش

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أصدرت محكمة تونسية، اليوم الإثنين، حكما بسجن عنصرين من الجناح الإعلامي لتنظيم "داعش" المتطرف لمدة 8 سنوات، وفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة.

ويدير المتهمان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اختصت بالترويج لأنشطة التنظيم المتطرف وتمجيد هجماته في عدد من الدول مثل سوريا والعراق وليبيا.

ووفقا لـ"موزاييك"، تتولى تلك الصفحات نشر أخبار قيادات التنظيم بشكل دوري.

وضبطت أجهزة الحرس الوطني اثنين من الضالعين في الترويج الإعلامي لـ"داعش"، فيما فر آخرون الى خارج البلاد.

يُذكر أن التنظيم ضم عدة مقاتلين من تونس مع بداية توسعه في سوريا والعراق.